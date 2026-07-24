Informations pratiques

Gamaches

A la manière de… Eiichirō Oda

1 Impasse Georges Roger Gamaches Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 15:00:00

fin : 2026-08-05 16:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Venez réaliser une œuvre en vous inspirant de celle d’un artiste.

Ce mois-ci, venez créer votre symbole pirate en vous inspirant d’Eiichirō Oda, le créateur de One piece .

Durée 1 heure | Pour tous, dès 5 ans | Sur inscription auprès de la Médiathèque.

Venez réaliser une œuvre en vous inspirant de celle d’un artiste.

Ce mois-ci, venez créer votre symbole pirate en vous inspirant d’Eiichirō Oda, le créateur de One piece .

Durée 1 heure | Pour tous, dès 5 ans | Sur inscription auprès de la Médiathèque. .

1 Impasse Georges Roger Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 3 22 61 30 43 mediatheque@gamaches.fr

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English :

Come create a piece of art inspired by an artist’s work.

This month, come create your own pirate symbol inspired by Eiichiro Oda, the creator of One Piece.

Duration: 1 hour | For everyone ages 5 and up | Registration required at the Media Library.

L’événement A la manière de… Eiichirō Oda Gamaches a été mis à jour le 2026-07-24 par DESTINATION LE TREPORT MERS