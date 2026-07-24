A la manière de… Eiichirō Oda Gamaches
mercredi 5 août 2026 · Gamaches
Informations pratiques
Gamaches
A la manière de… Eiichirō Oda
1 Impasse Georges Roger Gamaches Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 15:00:00
fin : 2026-08-05 16:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Venez réaliser une œuvre en vous inspirant de celle d’un artiste.
Ce mois-ci, venez créer votre symbole pirate en vous inspirant d’Eiichirō Oda, le créateur de One piece .
Durée 1 heure | Pour tous, dès 5 ans | Sur inscription auprès de la Médiathèque.
Venez réaliser une œuvre en vous inspirant de celle d’un artiste.
Ce mois-ci, venez créer votre symbole pirate en vous inspirant d’Eiichirō Oda, le créateur de One piece .
Durée 1 heure | Pour tous, dès 5 ans | Sur inscription auprès de la Médiathèque. .
1 Impasse Georges Roger Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 3 22 61 30 43 mediatheque@gamaches.fr
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English :
Come create a piece of art inspired by an artist’s work.
This month, come create your own pirate symbol inspired by Eiichiro Oda, the creator of One Piece.
Duration: 1 hour | For everyone ages 5 and up | Registration required at the Media Library.
L’événement A la manière de… Eiichirō Oda Gamaches a été mis à jour le 2026-07-24 par DESTINATION LE TREPORT MERS
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