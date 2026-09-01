Informations pratiques

Gamaches

Atelier Dessine ton animal avec Alex-Imé

1 Impasse Georges Roger Gamaches Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 15:00:00

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-09-23

Venez apprendre à dessiner des animaux étape par étape !

Avec Alex-Imé, dessinatrice de BD.

Tout public enfants dès 8 ans, ados, adultes.

Sur inscription auprès de la Médiathèque.

Venez apprendre à dessiner des animaux étape par étape !

Avec Alex-Imé, dessinatrice de BD.

Tout public enfants dès 8 ans, ados, adultes.

Sur inscription auprès de la Médiathèque. .

1 Impasse Georges Roger Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 3 22 61 30 43 mediatheque.gamaches@gmail.com

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English :

Come learn how to draw animals step by step!

With Alex-Imé, comic book artist.

For all ages: children ages 8 and up, teens, and adults.

Registration required at the library.

L’événement Atelier Dessine ton animal avec Alex-Imé Gamaches a été mis à jour le 2026-08-31 par DESTINATION LE TREPORT MERS