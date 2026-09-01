Atelier Dessine ton animal avec Alex-Imé Gamaches
mercredi 23 septembre 2026 · Gamaches
Informations pratiques
Gamaches
Atelier Dessine ton animal avec Alex-Imé
1 Impasse Georges Roger Gamaches Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 15:00:00
fin : 2026-09-23
Date(s) :
2026-09-23
Venez apprendre à dessiner des animaux étape par étape !
Avec Alex-Imé, dessinatrice de BD.
Tout public enfants dès 8 ans, ados, adultes.
Sur inscription auprès de la Médiathèque.
Venez apprendre à dessiner des animaux étape par étape !
Avec Alex-Imé, dessinatrice de BD.
Tout public enfants dès 8 ans, ados, adultes.
Sur inscription auprès de la Médiathèque. .
1 Impasse Georges Roger Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 3 22 61 30 43 mediatheque.gamaches@gmail.com
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English :
Come learn how to draw animals step by step!
With Alex-Imé, comic book artist.
For all ages: children ages 8 and up, teens, and adults.
Registration required at the library.
L’événement Atelier Dessine ton animal avec Alex-Imé Gamaches a été mis à jour le 2026-08-31 par DESTINATION LE TREPORT MERS
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