samedi 13 février 2027 · À la MCL Ma Bohème · Charleville-Mézières

Informations pratiques

Samedi 13 février 2027, 11h00, 14h00 À la MCL Ma Bohème Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-13T11:00:00+01:00 – 2027-02-13T11:35:00+01:00

Fin : 2027-02-13T14:00:00+01:00 – 2027-02-13T14:35:00+01:00

À la MCL Ma Bohème 21 Rue d’Aubilly Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est