AGENDA · Charleville-Mézières
, À la MCL Ma Bohème, Charleville-Mézières
samedi 13 février 2027 · À la MCL Ma Bohème · Charleville-Mézières
Informations pratiques
Samedi 13 février 2027, 11h00, 14h00 À la MCL Ma Bohème Ardennes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-02-13T11:00:00+01:00 – 2027-02-13T11:35:00+01:00
Fin : 2027-02-13T14:00:00+01:00 – 2027-02-13T14:35:00+01:00
À la MCL Ma Bohème 21 Rue d’Aubilly Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est
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