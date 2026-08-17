Jeu de piste au Musée de l’Ardenne Charleville-Mézières
mercredi 19 août 2026 · Charleville-Mézières
Informations pratiques
Charleville-Mézières
Jeu de piste au Musée de l’Ardenne
Musée de l’Ardenne Charleville-Mézières Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Partez à l’aventure dans les salles du musée de l’Ardenne grâce à un jeu de piste ludique ! Au fil des indices, découvrez la richesse et la diversité des collections trésors archéologiques, objets anciens, tableaux et sculptures n’auront plus de secret pour vous !Réservation obligatoire.6€ par enfant, présence d’un adulte obligatoire
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Musée de l’Ardenne Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 44 60
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English :
Embark on an adventure through the galleries of the Ardennes Museum with a fun scavenger hunt! As you follow the clues, discover the richness and diversity of the collections: archaeological treasures, antique objects, paintings, and sculptures will hold no secrets for you! Reservations required. 6? per child; an adult must accompany each child.
L’événement Jeu de piste au Musée de l’Ardenne Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-08-05 par Ardennes Tourisme
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