Informations pratiques

Charleville-Mézières

Visite guidée Basilique à la lampe torche

Basilique Notre Dame d’Esperance Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Gratuité moins de 26 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

A l’occasion des 80 ans de l’élévation au rang basilical de l’église de Mézières venez décourvir son histoire à la lueur de vos lampes torches. Les lampes torches ne sont pas fournies. Départ Basilique Notre-Dame d’EspéranceGratuit pour les moins de 26 ans, sur présentation de pièces justificatives.

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Basilique Notre Dame d’Esperance Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 44 75 contact@charleville-sedan-tourisme.fr

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English :

To mark the 80th anniversary of the Church of Mézières’ elevation to basilica status, come discover its history by the light of your flashlights. Flashlights are not provided. Departure point: Notre-Dame d’Espérance Basilica. Free for those under 26, upon presentation of valid ID.

L’événement Visite guidée Basilique à la lampe torche Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-07-23 par Ardennes Tourisme