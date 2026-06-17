Charleville-Mézières

Atelier Peinture sur verre l’art du vitrail

Musée de l’Ardenne Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

En observant l’église Saint-Rémi, petit et grands sont invités à plonger dans l’univers du vitrail, à en découvrir les secrets de fabrication, puis à créer une composition colorée peinte sur verre.6€ par enfant (gratuit pour l’adulte accompagnant)6€ par adulte participant à l’atelierRéservation obligatoire

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Musée de l’Ardenne Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 44 60

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English :

While exploring the Saint-Rémy Church, visitors of all ages are invited to immerse themselves in the world of stained glass, %E0 discover the secrets of how they’re made, and then %E0 create a colorful composition painted on glass.6? per child (free for accompanying adults)6? per adult participating in the workshopReservations required

L’événement Atelier Peinture sur verre l’art du vitrail Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-06-17 par Ardennes Tourisme