Atelier Peinture sur verre l’art du vitrail Charleville-Mézières
Atelier Peinture sur verre l’art du vitrail Charleville-Mézières vendredi 7 août 2026.
Charleville-Mézières
Atelier Peinture sur verre l’art du vitrail
Musée de l’Ardenne Charleville-Mézières Ardennes
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
En observant l’église Saint-Rémi, petit et grands sont invités à plonger dans l’univers du vitrail, à en découvrir les secrets de fabrication, puis à créer une composition colorée peinte sur verre.6€ par enfant (gratuit pour l’adulte accompagnant)6€ par adulte participant à l’atelierRéservation obligatoire
.
Musée de l’Ardenne Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 44 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
While exploring the Saint-Rémy Church, visitors of all ages are invited to immerse themselves in the world of stained glass, %E0 discover the secrets of how they’re made, and then %E0 create a colorful composition painted on glass.6? per child (free for accompanying adults)6? per adult participating in the workshopReservations required
L’événement Atelier Peinture sur verre l’art du vitrail Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-06-17 par Ardennes Tourisme
À voir aussi à Charleville-Mézières (Ardennes)
- Audition de classe : violon, Auditorium du Conservatoire – Site de Charleville-Mézières, Charleville-Mézières 22 juin 2026
- Chant pré/postnatal, respiration – détente, Point lecture pour tous de Manchester, Charleville-Mézières 23 juin 2026
- Chanter, bouger, danser, Point lecture pour tous de Manchester, Charleville-Mézières 23 juin 2026
- Lecture en musique Charleville-Mézières 24 juin 2026
- Lire avec son bébé, Centre Social et Culturel André DHÔTEL, Charleville-Mézières 24 juin 2026