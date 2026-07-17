Rallye Nature, Port du Mont-Olympe, Charleville-Mézières

Informations pratiques

Rallye Nature Vendredi 7 août, 15h00 Port du Mont-Olympe Ardennes

Gratuit – Inscription conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-07T15:00:00+02:00 – 2026-08-07T17:00:00+02:00

Fin : 2026-08-07T15:00:00+02:00 – 2026-08-07T17:00:00+02:00

Partez à la découverte de la faune et de la flore locales

Port du Mont-Olympe Rue des Paquis, 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 07 59 73 63 48 »}]

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