Informations pratiques

Saint-Yrieix-la-Perche

À la mode # 4

12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-15 18:30:00

fin : 2026-12-15 19:30:00

Date(s) :

2026-12-15

Les bouleversements du 20ème siècle marquent profondément la Mode. Conflits, révolutions de société et libération de la Femme sortent du vestiaire pour s’incarner sur les podiums et dans les rues. .

12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 56 14 25 musee@saint-yrieix.fr

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English : À la mode # 4

L’événement À la mode # 4 Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-08-31 par Terres de Limousin