Ateliers théâtre hebdomadaires enfants/ados Rue Jean Giraudoux Saint-Yrieix-la-Perche

Informations pratiques

Saint-Yrieix-la-Perche

Ateliers théâtre hebdomadaires enfants/ados

Rue Jean Giraudoux Ancienne école Jules Ferry Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 171 – 171 – 216 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 17:00:00

fin : 2027-06-01 20:00:00

Date(s) :

2026-09-15

Ateliers théâtre hebdomadaires pour enfants et ados, encadrés par des artistes professionnels.

De la découverte ludique du théâtre pour les plus jeunes, jusqu’au travail plus élaboré du texte pour les plus âgés, chaque groupe prépare, tout au long de l’année, un spectacle adapté à sa tranche d’âge.

Ces ateliers sont des espaces de découverte et de création collectives pour développer l’imaginaire et prendre plaisir à jouer. Ils favorisent la confiance en soi, l’écoute et l’esprit de troupe, mais aussi la réflexion sur des sujets de société pour se questionner sur le monde qui nous entoure.

Ce travail collectif nécessite pour chacun des participants un engagement à l’année pour mener à bien le projet et le présenter au public en fin d’année. .

Rue Jean Giraudoux Ancienne école Jules Ferry Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 23 20 13 lescargotdanslesorties@gmail.com

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English : Ateliers théâtre hebdomadaires enfants/ados

L’événement Ateliers théâtre hebdomadaires enfants/ados Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-07-28 par Terres de Limousin