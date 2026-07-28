Ateliers théâtre hebdomadaires enfants/ados Rue Jean Giraudoux Saint-Yrieix-la-Perche
mardi 15 septembre 2026 · Rue Jean Giraudoux · Saint-Yrieix-la-Perche
Informations pratiques
Saint-Yrieix-la-Perche
Ateliers théâtre hebdomadaires enfants/ados
Rue Jean Giraudoux Ancienne école Jules Ferry Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Tarif : 171 – 171 – 216 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 17:00:00
fin : 2027-06-01 20:00:00
Date(s) :
2026-09-15
Ateliers théâtre hebdomadaires pour enfants et ados, encadrés par des artistes professionnels.
De la découverte ludique du théâtre pour les plus jeunes, jusqu’au travail plus élaboré du texte pour les plus âgés, chaque groupe prépare, tout au long de l’année, un spectacle adapté à sa tranche d’âge.
Ces ateliers sont des espaces de découverte et de création collectives pour développer l’imaginaire et prendre plaisir à jouer. Ils favorisent la confiance en soi, l’écoute et l’esprit de troupe, mais aussi la réflexion sur des sujets de société pour se questionner sur le monde qui nous entoure.
Ce travail collectif nécessite pour chacun des participants un engagement à l’année pour mener à bien le projet et le présenter au public en fin d’année. .
Rue Jean Giraudoux Ancienne école Jules Ferry Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 23 20 13 lescargotdanslesorties@gmail.com
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English : Ateliers théâtre hebdomadaires enfants/ados
L’événement Ateliers théâtre hebdomadaires enfants/ados Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-07-28 par Terres de Limousin
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