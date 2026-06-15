Saint-Yrieix-la-Perche

Concert caravane à musique Lemon Punch + 24 Kara Ok

Rue du 8 Mai 1945 Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 19:00:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Lemon Punch c’est l’élégance d’un rock vintage remis au goût du jour.

Ce trio mêle sonorités américaines et anglaises dans une musique dynamique et accessible. Il réinvente l’énergie brute des années 80 en fusionnant les codes du rock américain et britannique dans une performance scénique explosive.

Suivi de 24 Kara OK

Chanter pour oublier ses peines, chanter juste ou chanter faux, tant que la musique est bonne et qu’elle ne triche pas. Le 24 Kara’OK vous invite à faire s’unir nos voix autour du vin qui enivre sous les sunlights des tropiques du phare d’Alexandrie.

Rémi Briquet et sa collaboratrice Fanny Hardante vous proposent une expérience collective, où chacun trouvera son morceau préféré dans leur catalogue de plus de 180 chansons françaises et internationales. .

Rue du 8 Mai 1945 Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 88 77

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English : Concert caravane à musique Lemon Punch + 24 Kara Ok

L’événement Concert caravane à musique Lemon Punch + 24 Kara Ok Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-06-15 par Terres de Limousin