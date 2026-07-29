Formule Sport Initiation à la grimpe Clos de Bart Saint-Yrieix-la-Perche
mercredi 5 août 2026 · Clos de Bart · Saint-Yrieix-la-Perche
Informations pratiques
Saint-Yrieix-la-Perche
Formule Sport Initiation à la grimpe
Clos de Bart Avenue du Général de Gaulle Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 14:00:00
fin : 2026-08-05 17:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Venez découvrir et escalader le vieux cèdre du parc du Clos de Bart sur les conseils avisés de l’association Au fil des cimes. Une plongée au coeur des arbres. .
Clos de Bart Avenue du Général de Gaulle Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 74 06 46
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English : Formule Sport Initiation à la grimpe
L’événement Formule Sport Initiation à la grimpe Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Pays de Saint-Yrieix
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