UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Yrieix-la-Perche

Formule Sport Initiation à la grimpe Clos de Bart Saint-Yrieix-la-Perche

mercredi 5 août 2026 · Clos de Bart · Saint-Yrieix-la-Perche

Formule Sport Initiation à la grimpe Clos de Bart Saint-Yrieix-la-Perche

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Clos de Bart
Adresse
Avenue du Général de Gaulle
Ville
87500 Saint-Yrieix-la-Perche
Département
Haute-Vienne
Tarif
15 15 15 Tarif de base plein tarif

Saint-Yrieix-la-Perche

Formule Sport Initiation à la grimpe

Clos de Bart Avenue du Général de Gaulle Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 14:00:00
fin : 2026-08-05 17:00:00

Date(s) :
2026-08-05

Venez découvrir et escalader le vieux cèdre du parc du Clos de Bart sur les conseils avisés de l’association Au fil des cimes. Une plongée au coeur des arbres.   .

Clos de Bart Avenue du Général de Gaulle Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 74 06 46 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Formule Sport Initiation à la grimpe

L’événement Formule Sport Initiation à la grimpe Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Pays de Saint-Yrieix

À voir aussi à Saint-Yrieix-la-Perche (Haute-Vienne)