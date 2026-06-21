21ème Salon International de l’Aquarelle Conférence Aux origines de l’Art et de la narration graphique Salle Attane Saint-Yrieix-la-Perche
mardi 4 août 2026 · Salle Attane · Saint-Yrieix-la-Perche
Informations pratiques
Saint-Yrieix-la-Perche
21ème Salon International de l’Aquarelle Conférence Aux origines de l’Art et de la narration graphique
Salle Attane Rue des Plaisances Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 15:00:00
fin : 2026-08-04 17:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Marc Azéma, docteur en Préhistoire, cinéaste et documentariste, chercheur archéologue spécialisé dans l’étude de l’art préhistorique, membre de l’équipe scientifique Chauvet (2001-2017), et réalisateur de documentaires cinématographiques, animera une conférence sur Aux origines de l’Art et de la narration graphique .
Le lendemain, le film documentaire Rupestre réalisé par Marc Azéma sera diffusé au Cinéma Arévi en présence du réalisateur. .
Salle Attane Rue des Plaisances Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 56 98 89 isabelle.lavalley386@orange.fr
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English : 21ème Salon International de l’Aquarelle Conférence Aux origines de l’Art et de la narration graphique
L’événement 21ème Salon International de l’Aquarelle Conférence Aux origines de l’Art et de la narration graphique Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Pays de Saint-Yrieix
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