21ème Salon International de l’Aquarelle Conférence Aux origines de l’Art et de la narration graphique Salle Attane Saint-Yrieix-la-Perche

Informations pratiques

Saint-Yrieix-la-Perche

21ème Salon International de l’Aquarelle Conférence Aux origines de l’Art et de la narration graphique

Salle Attane Rue des Plaisances Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 15:00:00

fin : 2026-08-04 17:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Marc Azéma, docteur en Préhistoire, cinéaste et documentariste, chercheur archéologue spécialisé dans l’étude de l’art préhistorique, membre de l’équipe scientifique Chauvet (2001-2017), et réalisateur de documentaires cinématographiques, animera une conférence sur Aux origines de l’Art et de la narration graphique .

Le lendemain, le film documentaire Rupestre réalisé par Marc Azéma sera diffusé au Cinéma Arévi en présence du réalisateur. .

Salle Attane Rue des Plaisances Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 56 98 89 isabelle.lavalley386@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 21ème Salon International de l’Aquarelle Conférence Aux origines de l’Art et de la narration graphique

L’événement 21ème Salon International de l’Aquarelle Conférence Aux origines de l’Art et de la narration graphique Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Pays de Saint-Yrieix