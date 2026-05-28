À la poursuite de l’Affreunard, Cinéma le Rio, Clermont-Ferrand

Informations pratiques

À la poursuite de l’Affreunard Samedi 19 décembre, 16h00 Cinéma le Rio Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-19T16:00:00+01:00 – 2026-12-19T16:26:00+01:00

Fin : 2026-12-19T16:00:00+01:00 – 2026-12-19T16:26:00+01:00

Cinéma le Rio 178, rue Sous-les-Vignes, Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63100 La Croix-de-Neyrat Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes https://www.cinemalerio.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0502#showmovie?id=8BXW4 »}]

Visite guidée – L’hiver arrive. Pour Yaya, Moumou et Pic, les trois petites marmottes, il est temps d’effectuer leur première hibernation. L’excitation est à son comble au moment du coucher. Heureu… Cinéma le Rio À la poursuite de l’Affreunard