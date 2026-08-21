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Chant des Ferrailles | mille formes Mille formes, Centre d’initiation à l’art pour les 0-6 ans Clermont-Ferrand

samedi 12 septembre 2026 · Mille formes, Centre d’initiation à l’art pour les 0-6 ans · Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
dimanche 29 novembre 2026
Lieu
Mille formes, Centre d’initiation à l’art pour les 0-6 ans
Adresse
23 rue Fontgiève
Ville
63000 Clermont-Ferrand
Département
Puy-de-Dôme
Tarif

Clermont-Ferrand

Chant des Ferrailles | mille formes

Mille formes, Centre d’initiation à l’art pour les 0-6 ans 23 rue Fontgiève Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-09-12
fin : 2026-11-29

Date(s) :
2026-09-12

Une exposition interactive conçue par l’artiste François Dufeil.
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Mille formes, Centre d’initiation à l’art pour les 0-6 ans 23 rue Fontgiève Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 42 66 64  milleformes@ville-clermont-ferrand.fr

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English :

An interactive exhibition designed by artist François Dufeil.

L’événement Chant des Ferrailles | mille formes Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-08-21 par Clermont Auvergne Volcans

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