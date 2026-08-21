Au-dessus des nuages | mille formes Mille formes, Centre d’initiation à l’art pour les 0-6 ans Clermont-Ferrand

samedi 12 septembre 2026 · Mille formes, Centre d’initiation à l’art pour les 0-6 ans · Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Clermont-Ferrand

Au-dessus des nuages | mille formes

Mille formes, Centre d’initiation à l’art pour les 0-6 ans 23 rue Fontgiève Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-09-12

fin : 2026-11-29

Date(s) :

2026-09-12

Au-dessus des nuages est un dispositif artistique imaginé par l’illustratrice Liuna Virardi pour les tout-petits et les adultes qui les accompagnent.

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Mille formes, Centre d’initiation à l’art pour les 0-6 ans 23 rue Fontgiève Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 42 66 64 milleformes@ville-clermont-ferrand.fr

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English :

Above the Clouds is an art installation created by illustrator Liuna Virardi for young children and the adults who accompany them.

L’événement Au-dessus des nuages | mille formes Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-08-21 par Clermont Auvergne Volcans