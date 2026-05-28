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À la poursuite de l’Affreunard, Cinéma le Rio, Clermont-Ferrand

mardi 29 décembre 2026 · Cinéma le Rio · Clermont-Ferrand

À la poursuite de l’Affreunard, Cinéma le Rio, Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Début
mardi 29 décembre 2026
Fin
mardi 29 décembre 2026
Lieu
Cinéma le Rio
Adresse
178, rue Sous-les-Vignes, Clermont-Ferrand
Ville
63100 Clermont-Ferrand
Département
Puy-de-Dôme

À la poursuite de l’Affreunard Mardi 29 décembre, 10h00 Cinéma le Rio Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-29T10:00:00+01:00 – 2026-12-29T10:26:00+01:00
Fin : 2026-12-29T10:00:00+01:00 – 2026-12-29T10:26:00+01:00

Cinéma le Rio 178, rue Sous-les-Vignes, Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63100 La Croix-de-Neyrat Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes https://www.cinemalerio.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0502#showmovie?id=8BXW4 »}]
Jeu de pistes – L’hiver arrive. Pour Yaya, Moumou et Pic, les trois petites marmottes, il est temps d’effectuer leur première hibernation. L’excitation est à son comble au moment du coucher. Heureu… Cinéma le Rio À la poursuite de l’Affreunard

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