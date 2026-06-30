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A la recherche d’Agatha Christie dans les bibliothèques du Sud-Ouest parisien Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

samedi 12 septembre 2026 · Médiathèque Marguerite Yourcenar · Paris

A la recherche d’Agatha Christie dans les bibliothèques du Sud-Ouest parisien Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
dimanche 13 décembre 2026
Lieu
Médiathèque Marguerite Yourcenar
Adresse
41, rue d'Alleray
Ville
75015 Paris
Département
Paris

Les bibliothèques Amélie et St Simon (7ème), Aimé Césaire et Georges Brassens (14ème), Andrée Chedid, Gutenberg, Marguerite Yourcenar et Vaugirard (15ème) ainsi que la bibliothèque Germaine Tillion (16ème) vous proposent un programme culturel commun pour découvrir ou redécouvrir la vie et l’œuvre de la reine du crime. Il se déclinera sous plusieurs formes : lectures, ateliers d’écriture, projections, conférences,…

2026 marque le cinquantenaire de la disparition d’Agatha Christie. Pour commémorer l’œuvre et le parcours de la reine du crime, les bibliothécaires du Sud-Ouest parisien vous proposent un ensemble d’animations variées pour petits et grands !
Du samedi 12 septembre 2026 au samedi 12 décembre 2026 :
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-12T02:00:00+02:00
fin : 2026-12-13T00:59:59+01:00
Date(s) :

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray  75015 Paris


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