À la recherche des escargots patrimoniaux !, Bastide de Hastingues, Hastingues

Informations pratiques

À la recherche des escargots patrimoniaux ! Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Bastide de Hastingues Landes

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, Hastingues invite petits et grands à découvrir l’histoire du village à travers une chasse aux escargots aussi ludique qu’insolite.

De drôles d’escargots ont pris place devant certaines maisons de la bastide. Chacun d’eux porte des indices évoquant les commerces, les métiers ou les activités qui animaient autrefois ces lieux, aujourd’hui transformés pour la plupart en habitations.

Munis d’une feuille de route, les participants devront parcourir le village, observer attentivement chaque escargot et associer les indices aux différentes étapes du jeu. Une manière originale de remonter le temps, de découvrir la vie quotidienne d’autrefois et de porter un nouveau regard sur les façades et les rues d’Hastingues.

Une aventure patrimoniale à partager en famille, entre jeu de piste, observation et découverte !

Dimanche 20 septembre, de 10h à 12h et de 14h à 17h30.

Départ libre depuis la mairie, où seront remis la feuille de route et les consignes de l’aventure.

Bastide de Hastingues 40300 Hastingues Hastingues 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 73 68 66 https://hastingues.fr Bastide fondée au XIIIe siècle, avec sa porte médiévale et ses maisons des XVe et XVIe siècles.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, Hastingues invite petits et grands à découvrir l’histoire du village à travers une chasse aux escargots aussi ludique qu’insolite.

©MAIRIE DE HASTINGUES