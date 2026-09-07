A la recherche des trésors de la méditerranée, Ludothèque wasquehal, Wasquehal

Informations pratiques

A la recherche des trésors de la méditerranée Samedi 3 octobre, 10h00 Ludothèque wasquehal Nord

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Ludothèque wasquehal 6 rue pasteur Wasquehal Wasquehal 59290 Le Capreau Nord Hauts-de-France

Atelier jeu de fouilles archéologiques. Les enfants partent à la recherche des trésors enfouis des cultures méditerranéennes. #Archéologie #fouille #archéologue