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A la recherche des trésors de la méditerranée, Ludothèque wasquehal, Wasquehal

samedi 3 octobre 2026 · Ludothèque wasquehal · Wasquehal

A la recherche des trésors de la méditerranée, Ludothèque wasquehal, Wasquehal

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Ludothèque wasquehal
Adresse
6 rue pasteur Wasquehal
Ville
59290 Wasquehal
Département
Nord
Tarif
Entrée libre et gratuite

A la recherche des trésors de la méditerranée Samedi 3 octobre, 10h00 Ludothèque wasquehal Nord

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Ludothèque wasquehal 6 rue pasteur Wasquehal Wasquehal 59290 Le Capreau Nord Hauts-de-France
Atelier jeu de fouilles archéologiques. Les enfants partent à la recherche des trésors enfouis des cultures méditerranéennes. #Archéologie #fouille #archéologue

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