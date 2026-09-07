Fresque collaborative en papier mosaïque, Bibliothèque du Capreau, Wasquehal

Informations pratiques

Fresque collaborative en papier mosaïque Samedi 3 octobre, 09h00 Bibliothèque du Capreau Nord

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Bibliothèque du Capreau 22 rue Louis Lejeune 59290 WASQUEHAL Wasquehal 59290 Le Capreau Nord Hauts-de-France

Participez à la création d’une grande fresque collective en papier découpé sur les fonds marins de Méditerranée