AGENDA · Wasquehal
Fresque collaborative en papier mosaïque, Bibliothèque du Capreau, Wasquehal
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque du Capreau · Wasquehal
Informations pratiques
Fresque collaborative en papier mosaïque Samedi 3 octobre, 09h00 Bibliothèque du Capreau Nord
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Bibliothèque du Capreau 22 rue Louis Lejeune 59290 WASQUEHAL Wasquehal 59290 Le Capreau Nord Hauts-de-France
Participez à la création d’une grande fresque collective en papier découpé sur les fonds marins de Méditerranée
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