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Fresque collaborative en papier mosaïque, Bibliothèque du Capreau, Wasquehal

samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque du Capreau · Wasquehal

Fresque collaborative en papier mosaïque, Bibliothèque du Capreau, Wasquehal

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque du Capreau
Adresse
22 rue Louis Lejeune 59290 WASQUEHAL
Ville
59290 Wasquehal
Département
Nord
Tarif
Entrée libre et gratuite

Fresque collaborative en papier mosaïque Samedi 3 octobre, 09h00 Bibliothèque du Capreau Nord

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Bibliothèque du Capreau 22 rue Louis Lejeune 59290 WASQUEHAL Wasquehal 59290 Le Capreau Nord Hauts-de-France
Participez à la création d’une grande fresque collective en papier découpé sur les fonds marins de Méditerranée

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