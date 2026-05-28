À la recherche du « matrimoine », Hôtel de Ville, Clermont-Ferrand

Informations pratiques

À la recherche du « matrimoine » Dimanche 20 septembre, 13h30, 16h15 Hôtel de Ville Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:15:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00

À travers un parcours original, la mission égalité des droits propose de venir découvrir l’histoire des femmes qui ont fait l’histoire de Clermont-Ferrand : c’est ici qu’elles sont nées, c’est ici qu’elles ont vécu, c’est ici qu’elles ont laissé une empreinte.

Départ : Patio de l’Hôtel de Ville

Hôtel de Ville Rue Philippe-Marcombes 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63000 Plateau central Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 73 98 65 00 »}, {« type »: « link », « value »: « http://clermontauvergnevolcans.com »}]

À travers un parcours original, la mission égalité des droits propose de venir découvrir l’histoire des femmes qui ont fait l’histoire de Clermont-Ferrand : c’est ici qu’elles sont nées, c’est ici :…