À la recherche du tableau volé, Hôtel Cabu, Musée d’Histoire et d’Archéologie, Orléans

À la recherche du tableau volé 8 et 15 juillet Hôtel Cabu, Musée d’Histoire et d’Archéologie Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-08T18:00:00+02:00 – 2026-07-08T20:00:00+02:00

Fin : 2026-07-15T18:00:00+02:00 – 2026-07-15T20:00:00+02:00

Début du XIXe siècle. Orléans est en pleine effervescence et une grande enquête s’ouvre autour du peintre Charles Pensée et du savant Prosper Jollois. Entre fouilles archéologiques, controverses historiques et rivalités d’influence, voilà qu’un tableau a disparu ! Pendant 2 heures, interrogez la douzaine de personnages disséminés dans le centre-ville pour tenter de mettre la main sur le responsable. Mais ce vol ne cache-t-il pas autre chose ? Du jeu, de l’humour, de l’histoire : participez à une enquête inoubliable !

Calendrier d’ouverture des réservations

Mars : ouverture des réservations le 17 février 2026

Avril à juin : ouverture des réservations le 17 mars 2026

Juillet à août : ouverture des réservations le 16 juin 2026

Hôtel Cabu, Musée d’Histoire et d’Archéologie 1 square Abbé Desnoyers Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « http://reservation.tourisme-orleansmetropole.com »}]

Du jeu, de l’humour, de l’histoire : participez à une enquête inoubliable ! expo exposition

Charles Pensée, Vue de la façade de l’église Saint Jacques à Orléans, 1836, inv. 12062