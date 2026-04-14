À la recherche du tableau volé, Hôtel Cabu, Musée d’Histoire et d’Archéologie, Orléans
À la recherche du tableau volé, Hôtel Cabu, Musée d’Histoire et d’Archéologie, Orléans mercredi 8 juillet 2026.
À la recherche du tableau volé 8 et 15 juillet Hôtel Cabu, Musée d’Histoire et d’Archéologie Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-08T18:00:00+02:00 – 2026-07-08T20:00:00+02:00
Fin : 2026-07-15T18:00:00+02:00 – 2026-07-15T20:00:00+02:00
Début du XIXe siècle. Orléans est en pleine effervescence et une grande enquête s’ouvre autour du peintre Charles Pensée et du savant Prosper Jollois. Entre fouilles archéologiques, controverses historiques et rivalités d’influence, voilà qu’un tableau a disparu ! Pendant 2 heures, interrogez la douzaine de personnages disséminés dans le centre-ville pour tenter de mettre la main sur le responsable. Mais ce vol ne cache-t-il pas autre chose ? Du jeu, de l’humour, de l’histoire : participez à une enquête inoubliable !
Calendrier d’ouverture des réservations
- Mars : ouverture des réservations le 17 février 2026
- Avril à juin : ouverture des réservations le 17 mars 2026
- Juillet à août : ouverture des réservations le 16 juin 2026
Hôtel Cabu, Musée d’Histoire et d’Archéologie 1 square Abbé Desnoyers Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « http://reservation.tourisme-orleansmetropole.com »}]
Du jeu, de l’humour, de l’histoire : participez à une enquête inoubliable ! expo exposition
Charles Pensée, Vue de la façade de l’église Saint Jacques à Orléans, 1836, inv. 12062
À voir aussi à Orleans (Loiret)
- Fêtes de Jeanne d’Arc à la Maison de Jeanne d’Arc, Maison Jeanne d’Arc, Orléans 14 avril 2026
- Stage Archi Ludique Orléans 14 avril 2026
- Dans la fabrique des rêves, Musée des Beaux Arts, Orléans 15 avril 2026
- ORLEANS LOIRET BASKET / HYERES-TOULON ARENA D’ORLEANS Orleans 17 avril 2026
- ORLEANS LOIRET BASKET / CHALLANS ARENA D’ORLEANS Orleans 26 avril 2026