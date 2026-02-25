Informations pratiques

Wissembourg

À la recherche du temps perdu balade photo

Wissembourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-10 17:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Wissembourg vous invite à une promenade photographique hors du temps. Laissez-vous porter par la lumière, écoutez le murmure des vieilles pierres et capturez la poésie du passé à travers votre objectif. Sur inscription.

Ruelles paisibles, places silencieuses, ombres d’un autre temps… Wissembourg vous invite à une promenade photographique hors du temps. Laissez-vous porter par la lumière, écoutez le murmure des vieilles pierres et capturez la poésie du passé à travers votre objectif.

Un trépied ou des filtres gris peuvent accompagner votre regard, sans être indispensables.

L’œuvre d’Eugène Atget peut vous servir d’inspiration. Partez à la rencontre du temps retrouvé ! .

Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 95 64 info@up-pamina-vhs.org

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English :

Wissembourg invites you on a timeless photographic journey. Let yourself be carried away by the light, listen to the murmur of old stones and capture the poetry of the past through your lens. Registration required.

L’événement À la recherche du temps perdu balade photo Wissembourg a été mis à jour le 2026-08-09 par Office de tourisme de l’Alsace Verte