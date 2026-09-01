Le Sandhaas Marik Marché mensuel Wissembourg
vendredi 11 septembre 2026 · Wissembourg
Informations pratiques
Wissembourg
Le Sandhaas Marik Marché mensuel
29 rue Principale Wissembourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-11 16:30:00
fin : 2026-12-11 18:30:00
Date(s) :
2026-09-11 2026-10-09 2026-11-13 2026-12-11
Instants de partage avec les producteurs locaux et autres commerçants.
Instants de partage avec les producteurs locaux et autres commerçants. .
29 rue Principale Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 04 18 mairie.altenstadt@wanadoo.fr
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English :
Moments of sharing with local producers and other merchants.
L’événement Le Sandhaas Marik Marché mensuel Wissembourg a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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