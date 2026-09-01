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AGENDA · Wissembourg

Le Sandhaas Marik Marché mensuel Wissembourg

vendredi 11 septembre 2026 · Wissembourg

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
16:30:00
Adresse
29 rue Principale
Ville
67160 Wissembourg
Département
Bas-Rhin
Tarif

Wissembourg

Le Sandhaas Marik Marché mensuel

29 rue Principale Wissembourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-11 16:30:00
fin : 2026-12-11 18:30:00

Date(s) :
2026-09-11 2026-10-09 2026-11-13 2026-12-11

Instants de partage avec les producteurs locaux et autres commerçants.
Instants de partage avec les producteurs locaux et autres commerçants.   .

29 rue Principale Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 04 18  mairie.altenstadt@wanadoo.fr

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English :

Moments of sharing with local producers and other merchants.

L’événement Le Sandhaas Marik Marché mensuel Wissembourg a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme de l’Alsace Verte

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