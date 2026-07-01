À la (re)découverte de l’École nationale supérieure d’architecture de Nantes, ensa Nantes, Nantes

Informations pratiques

À la (re)découverte de l’École nationale supérieure d’architecture de Nantes Samedi 19 septembre, 10h30, 14h30 ensa Nantes Loire-Atlantique

Limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Pour sa première participation, l’ensa Nantes propose en deux sessions, samedi matin et samedi après-midi, un parcours comprenant :

– une visite guidée d’une heure assurée par l’ardepa, l’Association Régionale pour la Diffusion et la Pédagogie de l’Architecture. Vous découvrirez le bâtiment conçu par Anne Lacaton et Philippe Vassal, lauréats du prix Pritzker en 2021 et reconnu Architecture contemporaine remarquable en 2024 ;

– le visionnage d’une durée de 15 minutes du film commandé en 2019 au photographe nantais, Philippe Ruault, à l’occasion des 10 ans de l’installation de l’école sur l’ïle de Nantes ;

– un temps de visite libre pour découvrir une présentation de panneaux restituant les grands jalons de l’histoire de l’ensa Nantes.

ensa Nantes 6 quai françois Mitterrand 44200 Nantes Nantes 44262 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 16 09 87 https://www.nantes.archi.fr/ http://instagram.com/ensanantes;http://twitter.com/ensaNantes1 [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 16 09 87 »}, {« type »: « email », « value »: « communication@nantes.archi.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/1990550380773?aff=oddtdtcreator »}] L’école nationale supérieure d’architecture de Nantes est un établissement public d’enseignement supérieur et de recherche, à caractère administratif, placé sous la tutelle conjointe du ministère de la culture et du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. Elle appartient au réseau des vingt écoles nationales supérieures d’architecture qui préparent les étudiants au diplôme d’Etat d’architecte. Elle est située au cœur du Quartier de la Création, sur l’île de Nantes, dans un bâtiment conçu par les architectes Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal, lauréats du Pritzker Price 2021.

Depuis le 1er janvier 2022, l’ensa nantes est un établissement composante de l’Etablissement public expérimental de Nantes Université. Tramway ligne 1 arrêt Médiathèque

Bus lignes C5 et 26 arrêt République

Station Bicloo : bornes n°77, n°44, n°46

Parking vélo dans l’école

Pour sa première participation, l’ensa Nantes propose en deux sessions, samedi matin et samedi après-midi, un parcours comprenant :

© Marion LG