À la (re)découverte du site gallo-romain de Sanxay, Site gallo-romain de Sanxay, Sanxay

Informations pratiques

À la (re)découverte du site gallo-romain de Sanxay 19 et 20 septembre Site gallo-romain de Sanxay Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion du bicentenaire de la photographie, le Centre des monuments nationaux présente l’exposition « Dans l’œil du photographe : témoignage des fouilles de Camille de la Croix », une plongée dans les archives archéologiques du site gallo-romain de Sanxay, du 12 juin au 31 décembre 2026.

À la fin du XIXe siècle, les travaux du père Camille de la Croix, pionnier de l’archéologie poitevine, constituent une étape majeure dans l’histoire scientifique du site de Sanxay. De 1881 à 1883, il mène des fouilles hors normes pour l’époque, sur près de 15 hectares, avec une équipe de 14 terrassiers.

Les habitants de la région, comme les passionnés d’archéologie, s’intéressent rapidement au site, qui devient un véritable attrait pour le territoire. Camille de la Croix ouvre son chantier aux archéologues, historiens, architectes, amateurs et journalistes, qui partagent leurs avis sur les découvertes. Des débats émergent alors quant à l’interprétation du site : certains y voient un centre de cure et de pèlerinage, voire un lieu de rassemblement gaulois transformé par les Romains pour y apporter des éléments de romanité ; d’autres défendent l’hypothèse d’une ville à part entière, aujourd’hui considérée comme la plus vraisemblable.

Une abondante production d’articles de presse, en France comme à l’international, contribue à diffuser ces découvertes et à valoriser la figure du père de la Croix.

Soucieux de recueillir et de compiler les informations issues de ses recherches, Camille de la Croix réalise des plans, des coupes et consigne de nombreuses notes. Conservés aux Archives départementales de la Vienne, ces documents sont nombreux et comprennent notamment un fonds photographique majeur, dont l’exposition présente une sélection.

Avec l’invention du procédé photographique en 1826-1827 par Nicéphore Niépce, perfectionné ensuite par Louis Daguerre, un nouveau rapport au réel se crée. La photographie devient un outil essentiel pour la connaissance et la diffusion des informations, notamment scientifiques.

Camille de la Croix fait ainsi réaliser des clichés à Sanxay durant sa campagne de fouilles. Si le contexte précis de ces commandes reste inconnu, quelques noms de photographes nous sont parvenus, comme Jules-César Robuchon ou Alfred Perlat, qui documentent le site en cours de dégagement.

Là où nombre de ses pairs laissent peu de traces documentaires de leurs opérations de fouilles, Camille de la Croix offre un témoignage précieux des méthodes archéologiques de son temps et de l’état du site lors de son chantier.

Une invitation à découvrir aujourd’hui ce patrimoine exceptionnel.

Site gallo-romain de Sanxay Route de Ménigoute, 86600 Sanxay, France Sanxay 86600 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549536148 https://www.site-galloromain-de-sanxay.fr Parcourez 2000 ans d’histoire à travers la découverte des vestiges antiques du site gallo-romain de Sanxay. De Poitiers ou Niort : A 10, sortie n° 31, N 11 vers Lusignan puis D 5 vers Sanxay. Parking gratuit.

A l’occasion du bicentenaire de la photographie, le Centre des monuments nationaux présente l’exposition « Dans l’œil du photographe : témoignage des fouilles de Camille de la Croix », une plongée du…

©Archives départementales de la Vienne