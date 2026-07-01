Visite libre du site gallo-romain de Sanxay, Site gallo-romain de Sanxay, Sanxay

Informations pratiques

Visite libre du site gallo-romain de Sanxay 19 et 20 septembre Site gallo-romain de Sanxay Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le site gallo-romain de Sanxay, situé dans le département de la Vienne, à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de Poitiers, compte parmi les plus importantes agglomérations antiques du territoire picton. Cette véritable petite ville fut occupée du Ier au IVe siècle et connut une importante phase de développement au cours du IIe siècle après J.-C.

Le site se distingue tout d’abord par son implantation au cœur de la vallée de la Vonne, sur les deux rives de la rivière, mais aussi par son isolement, à l’écart des grandes voies romaines.

Malgré une superficie relativement modeste, estimée à environ 20 hectares, Sanxay possédait un remarquable ensemble monumental composé d’un théâtre, d’un complexe thermal et d’un vaste sanctuaire au plan unique dans le monde romain.

En raison de son intérêt scientifique et patrimonial ainsi que de son excellent état de conservation, le site fut acquis par l’État dès la fin du XIXe siècle. Redécouvert en 1881 par le révérend Père Camille de La Croix, il fit ensuite l’objet d’une politique progressive d’acquisition des terrains tout au long du XXe siècle.

Site gallo-romain de Sanxay Route de Ménigoute, 86600 Sanxay, France Sanxay 86600 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549536148 https://www.site-galloromain-de-sanxay.fr Parcourez 2000 ans d’histoire à travers la découverte des vestiges antiques du site gallo-romain de Sanxay. De Poitiers ou Niort : A 10, sortie n° 31, N 11 vers Lusignan puis D 5 vers Sanxay. Parking gratuit.

Le site gallo-romain de Sanxay, localisé dans le département de la Vienne à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de Poitiers, compte parmi les plus importantes agglomérations du territoire Cette …

© Mathieu Vouzelaud