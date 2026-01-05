A la rencontre de David Les trésors spiritueux de la Vallée de la Loue Le Loutron Libre Mouthier-Haute-Pierre

A la rencontre de David Les trésors spiritueux de la Vallée de la Loue

Le Loutron Libre 13 Route des Gorges de Nouailles Mouthier-Haute-Pierre Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 14:00:00

fin : 2026-05-08 15:00:00

Date(s) :

2026-02-06 2026-02-13 2026-02-20 2026-02-27 2026-03-06 2026-03-13 2026-03-20 2026-03-27 2026-04-03 2026-04-10 2026-04-17 2026-04-24 2026-05-01 2026-05-08 2026-05-15 2026-05-22 2026-05-29 2026-06-05 2026-06-12 2026-06-19

Plongez dans l’histoire et les traditions de la distillation grâce à cette visite commentée ! Vous apprendrez chaque étape de la création, depuis la production agricole et la sélection minutieuse des plantes de la Vallée de la Loue jusqu’à la mise en bouteille.

Découvrez l’alambic traditionnel du loutron libre, dégustez et appréciez le caractère unique de ces spiritueux !

Saurez-vous percer les secrets de l’absinthe Gustave , auréolée d’argent aux Absinthiades 2024, ou reconnaître les notes uniques de l’anisé Maquisard , récompensé au concours agricole 2025 ?

N’oublions pas les enfants ! Sauront-ils reconnaître la plante locale cultivée avec soin qui donne tout son arôme à la boisson (sans alcool) que leur fera déguster David ?

Une découverte authentique à ne pas manquer dans cette petite cité de caractère comtoise!

Réservation obligatoire

Possibilité de privatiser les lieux pour des visites et dégustations en groupe en demande. Nous consulter.

Durée de la visite entre 1h00 et 1h30.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération .

Le Loutron Libre 13 Route des Gorges de Nouailles Mouthier-Haute-Pierre 25920 Doubs Bourgogne-Franche-Comté reservation@valleedelaloue.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : A la rencontre de David Les trésors spiritueux de la Vallée de la Loue

L’événement A la rencontre de David Les trésors spiritueux de la Vallée de la Loue Mouthier-Haute-Pierre a été mis à jour le 2026-01-01 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON