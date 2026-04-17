Mouthier-Haute-Pierre

Randonnée botanique

Plateau de Hautepierre Mouthier-Haute-Pierre Doubs

Tarif : 18 – 18 – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09 10:30:00

fin : 2026-06-09 17:00:00

Date(s) :

2026-06-09

Randonnée à la journée sur le plateau de Hautepierre du belvédère de Brasse au hameau de Lallebois pour découvrir une flore de sous bois et de prairies. .

Plateau de Hautepierre Mouthier-Haute-Pierre 25920 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 82 71 17 angele@assoplantescompagnes.fr

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English : Randonnée botanique

L’événement Randonnée botanique Mouthier-Haute-Pierre a été mis à jour le 2026-04-17 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)