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Randonnée botanique Mouthier-Haute-Pierre

Randonnée botanique Mouthier-Haute-Pierre

Randonnée botanique Mouthier-Haute-Pierre mardi 9 juin 2026.

Adresse : Plateau de Hautepierre

Ville : 25920 Mouthier-Haute-Pierre

Département : Doubs

Début : mardi 9 juin 2026

Fin : mardi 9 juin 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 18 18 Autres Tarifs

Mouthier-Haute-Pierre

Randonnée botanique

Plateau de Hautepierre Mouthier-Haute-Pierre Doubs

Tarif : 18 – 18 – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 10:30:00
fin : 2026-06-09 17:00:00

Date(s) :
2026-06-09

Randonnée à la journée sur le plateau de Hautepierre du belvédère de Brasse au hameau de Lallebois pour découvrir une flore de sous bois et de prairies.   .

Plateau de Hautepierre Mouthier-Haute-Pierre 25920 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 82 71 17  angele@assoplantescompagnes.fr

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English : Randonnée botanique

L’événement Randonnée botanique Mouthier-Haute-Pierre a été mis à jour le 2026-04-17 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

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