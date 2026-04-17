Randonnée botanique Mouthier-Haute-Pierre
Randonnée botanique Mouthier-Haute-Pierre mardi 9 juin 2026.
Mouthier-Haute-Pierre
Randonnée botanique
Plateau de Hautepierre Mouthier-Haute-Pierre Doubs
Tarif : 18 – 18 – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 10:30:00
fin : 2026-06-09 17:00:00
Date(s) :
2026-06-09
Randonnée à la journée sur le plateau de Hautepierre du belvédère de Brasse au hameau de Lallebois pour découvrir une flore de sous bois et de prairies. .
Plateau de Hautepierre Mouthier-Haute-Pierre 25920 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 82 71 17 angele@assoplantescompagnes.fr
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English : Randonnée botanique
L’événement Randonnée botanique Mouthier-Haute-Pierre a été mis à jour le 2026-04-17 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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