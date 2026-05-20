Les concerts du Prieuré Le Prieuré Mouthier-Haute-Pierre

Mouthier-Haute-Pierre

Les concerts du Prieuré

Le Prieuré 8 Place du Prieuré Mouthier-Haute-Pierre Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 19:30:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Nous avons le plaisir de vous proposer un nouvel évènement musical, célébrant l’une des œuvres les plus connues de la musique classique La Truite de Schubert.

Guillaume Paoletti, violoncelliste, soliste, professeur au Conservatoire de Paris et directeur artistique partagera la scène avec d’autres musiciens

Yun-Yang Lee, piano

Eléonore Darmon, violon

Hervé Blandinières, alto

Stanislas Kuchinsky, contrebasse

Vous découvrirez également des morceaux choisis sur le thème des animaux avec Haydn, Beethoven, Liszt et Saint-Saëns.

Le concert a lieu le jeudi 16 juillet à 19 h 30 au Prieuré de Mouthier-Haute-Pierre.

Salle de la Cressonnière.

L’accès du public se fera par le portail situé route des Gorges de Nouailles (en face l’Epicerie de Jade).

Entrée tarif normal 35 € 10 € pour les de 18 ans.

Réservation et paiement en ligne sur https://www.billetweb.fr/concert-la-truite-de-schubert-et… et pour toute information contact@leprieuremouthier.fr ou au 03 81 51 79 33 (heures d’ouverture du Prieuré). .

Le Prieuré 8 Place du Prieuré Mouthier-Haute-Pierre 25920 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Les concerts du Prieuré

L’événement Les concerts du Prieuré Mouthier-Haute-Pierre a été mis à jour le 2026-05-22 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON