Mouthier-Haute-Pierre

Marché gourmand de Mouthier-Haute-Pierre

Place de l’église Mouthier-Haute-Pierre Doubs

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 18:00:00

fin : 2026-05-20 22:00:00

Date(s) :

2026-05-20 2026-06-03 2026-06-17 2026-07-01 2026-07-15 2026-07-29 2026-08-12 2026-08-26 2026-09-11

Marché nocturne de produits régionaux. Retrouvez au fil des stands bière artisanale, primeur, huile de tournesol et colza, kirsch, fruits secs et olives, fromages, miel, confitures à l’ancienne, vin du Jura, jus de pomme truites, boulangerie-pâtisserie, rôtisserie, crêpes. Artisans, bijoux et savons artisanaux, produits asiatiques, bûchettes de bois et saveurs du Maroc. Petite restauration et buvette sur place. .

Place de l’église Mouthier-Haute-Pierre 25920 Doubs Bourgogne-Franche-Comté ass.coeurenfete@gmail.com

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English : Marché gourmand de Mouthier-Haute-Pierre

L’événement Marché gourmand de Mouthier-Haute-Pierre Mouthier-Haute-Pierre a été mis à jour le 2026-04-20 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON