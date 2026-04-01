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Jeu de piste immersif Serum PhisalX Mouthier-Haute-Pierre

Jeu de piste immersif Serum PhisalX Mouthier-Haute-Pierre samedi 18 avril 2026.

Adresse : Rdv Fontaine au Lion

Ville : 25920 Mouthier-Haute-Pierre

Département : Doubs

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : 10 10 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Mouthier-Haute-Pierre

Jeu de piste immersif Serum PhisalX

Rdv Fontaine au Lion Mouthier-Haute-Pierre Doubs

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 09:30:00
fin : 2026-05-03 12:30:00

Date(s) :
2026-04-18 2026-04-19 2026-04-22 2026-04-25 2026-04-26 2026-04-29 2026-05-02 2026-05-03 2026-05-06 2026-05-09 2026-05-10 2026-05-13 2026-05-16 2026-05-17 2026-05-24 2026-05-27

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Rdv Fontaine au Lion Mouthier-Haute-Pierre 25920 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Jeu de piste immersif Serum PhisalX

L’événement Jeu de piste immersif Serum PhisalX Mouthier-Haute-Pierre a été mis à jour le 2026-04-14 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON

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