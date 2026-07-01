A la rencontre de la Loutre d’Europe Saint-Nicolas-des-Biefs
mercredi 22 juillet 2026 · Saint-Nicolas-des-Biefs
Informations pratiques
Saint-Nicolas-des-Biefs
A la rencontre de la Loutre d’Europe
Saint-Nicolas-des-Biefs Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:00:00
fin : 2026-07-22 12:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Découvrez le Loutre d’Europe, animal oublié qui fait son retour au sein de l’Espace Naturel Sensible Hêtres Tortueux la Pierre Châtel .
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Saint-Nicolas-des-Biefs 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 65 10 22
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English :
Discover the European otter, a long-forgotten animal that is making a comeback in the Héatres Tortueux la Pierre Châtel Sensitive Natural Area.
L’événement A la rencontre de la Loutre d’Europe Saint-Nicolas-des-Biefs a été mis à jour le 2026-07-16 par Vichy Destinations
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