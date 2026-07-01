Informations pratiques

Saint-Nicolas-des-Biefs

A la rencontre de la Loutre d’Europe

Saint-Nicolas-des-Biefs Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:00:00

fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Découvrez le Loutre d’Europe, animal oublié qui fait son retour au sein de l’Espace Naturel Sensible Hêtres Tortueux la Pierre Châtel .

.

Saint-Nicolas-des-Biefs 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 65 10 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the European otter, a long-forgotten animal that is making a comeback in the Héatres Tortueux la Pierre Châtel Sensitive Natural Area.

L’événement A la rencontre de la Loutre d’Europe Saint-Nicolas-des-Biefs a été mis à jour le 2026-07-16 par Vichy Destinations