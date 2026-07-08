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AGENDA · Longeville-sur-Mer

À la rencontre de la Team Trivaoù Tournée des communes Plage du Petit Rocher Longeville-sur-Mer

mercredi 8 juillet 2026 · Plage du Petit Rocher · Longeville-sur-Mer

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Plage du Petit Rocher
Adresse
Chemin du Petit Rocher
Ville
85560 Longeville-sur-Mer
Département
Vendée
Tarif

Longeville-sur-Mer

À la rencontre de la Team Trivaoù Tournée des communes

Plage du Petit Rocher Chemin du Petit Rocher Longeville-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:30:00
fin : 2026-07-19 17:30:00

Date(s) :
2026-07-08 2026-07-14 2026-07-19

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Plage du Petit Rocher Chemin du Petit Rocher Longeville-sur-Mer 85560 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 45 14 51  contact@trivalis.fr

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English :

L’événement À la rencontre de la Team Trivaoù Tournée des communes Longeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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