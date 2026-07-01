AGENDA · Poiroux
À la rencontre de la Team Trivaoù Tournée des communes La Folie de Finfarine Poiroux
jeudi 9 juillet 2026 · La Folie de Finfarine · Poiroux
Informations pratiques
Poiroux
À la rencontre de la Team Trivaoù Tournée des communes
La Folie de Finfarine Chemin des Écoliers Poiroux Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:30:00
fin : 2026-07-09 17:30:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16
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La Folie de Finfarine Chemin des Écoliers Poiroux 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 45 14 51 contact@trivalis.fr
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English :
L’événement À la rencontre de la Team Trivaoù Tournée des communes Poiroux a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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