À la rencontre de la Team Trivaoù Tournée des communes La Folie de Finfarine Poiroux

jeudi 9 juillet 2026 · La Folie de Finfarine · Poiroux

Informations pratiques

Poiroux

À la rencontre de la Team Trivaoù Tournée des communes

La Folie de Finfarine Chemin des Écoliers Poiroux Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 10:30:00

fin : 2026-07-09 17:30:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16

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La Folie de Finfarine Chemin des Écoliers Poiroux 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 45 14 51 contact@trivalis.fr

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English :

L’événement À la rencontre de la Team Trivaoù Tournée des communes Poiroux a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral