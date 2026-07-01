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AGENDA · Saint-Hilaire-la-Forêt

À la rencontre de la Team Trivaoù Tournée des communes Préhisto’site du Cairn Saint-Hilaire-la-Forêt

vendredi 10 juillet 2026 · Préhisto'site du Cairn · Saint-Hilaire-la-Forêt

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Préhisto'site du Cairn
Adresse
17 Rue de la Courolle
Ville
85440 Saint-Hilaire-la-Forêt
Département
Vendée
Tarif

Saint-Hilaire-la-Forêt

À la rencontre de la Team Trivaoù Tournée des communes

Préhisto’site du Cairn 17 Rue de la Courolle Saint-Hilaire-la-Forêt Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 11:00:00
fin : 2026-07-10 18:00:00

Date(s) :
2026-07-10

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Préhisto’site du Cairn 17 Rue de la Courolle Saint-Hilaire-la-Forêt 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 45 14 51  contact@trivalis.fr

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English :

L’événement À la rencontre de la Team Trivaoù Tournée des communes Saint-Hilaire-la-Forêt a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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