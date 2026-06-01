À la rencontre de nos jardiniers Rue du Maine Prée-d’Anjou

Prée-d’Anjou

À la rencontre de nos jardiniers

Rue du Maine Parking des sports Prée-d’Anjou Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 14:30:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Venez partager un moment d’échanges chaleureux pour apprendre, s’inspirer et se cultiver autrement…

Le mercredi 24 juin 2026 de 14h30 à 17h00, à la Bibliothèque de Laigné

Cette déambulation invite à pousser les portes de jardins privés du village pour aller à la rencontre de celles et ceux qui les cultivent. À chaque étape, les jardiniers partageront leur rapport au potager histoires personnelles, naissance d’une passion, temps consacré au jardin, place des récoltes dans l’alimentation familiale, valorisation de la production et petites astuces du quotidien.

La visite sera ponctuée d’animations pédagogiques proposées dans chaque jardin découverte des alliés du potager (abeilles, coccinelles…), associations de plantes, compost, gestion de l’eau, botanique ou encore regard sur les plantes dites “adventices”.

Cette rencontre est proposée dans le cadre du temps fort Destination Jardins .

Renseignements auprès d’Anne-Pascale LECLERC au 06-77-16-98-31 ou par mail annepascale.leclerc@gmail.com .

Rue du Maine Parking des sports Prée-d’Anjou 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 6 77 16 98 31 annepascale.leclerc@gmail.com

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English :

Come and share a warm moment of exchange to learn, be inspired and cultivate in a different way?

L’événement À la rencontre de nos jardiniers Prée-d’Anjou a été mis à jour le 2026-06-05 par SUD MAYENNE