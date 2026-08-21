A la rencontre de Richard Wallace, Musée de Saint-Dizier, Saint-Dizier

Informations pratiques

A la rencontre de Richard Wallace 19 et 20 septembre Musée de Saint-Dizier Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez l’une des dernières acquisitions du musée ! Ce petit portrait de Richard Wallace est l’occasion d’évoquer la vie du collectioneur et ses liens avec la fonte d’art.

Musée de Saint-Dizier 17 Rue de la Victoire, 52100 Saint-Dizier, France Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33325073150 https://www.saint-dizier.fr/sport-culture-loisirs/culture-et-musique/musee-de-saint-dizier.html Trois tombes de chefs aristocratiques francs découvertes en 2002 ; une momie précolombienne ; des ossements d’un dinosaure (Iguanodon bernissartensis), le plus grand spécimen retrouvé en France ; un ensemble important d’oiseaux naturalisés, provenant de la région, notamment de la collection de Jean-François Lescuyer.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez l’une des dernières acquisitions du musée ! Ce petit portrait de Richard Wallace est l’occasion d’évoquer la vie du collectioneur et ses…

©Musée de Saint-Dizier