Visite technique du lac du Der, EPTB Seine Grands Lacs, Saint-Dizier
mercredi 9 septembre 2026 · EPTB Seine Grands Lacs · Saint-Dizier
Informations pratiques
Visite technique du lac du Der 9 septembre et 14 octobre EPTB Seine Grands Lacs Haute-Marne
Gratuit sur inscription. Véhicule indispensable.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-09T14:30:00+02:00 – 2026-09-09T16:30:00+02:00
Fin : 2026-10-14T14:30:00+02:00 – 2026-10-14T16:30:00+02:00
Découverte technique et historique du lac avec la visites des 2 ouvrages techniques du Lac du Der. La visite commence par la prise d’eau en Marne à Saint-Dizier puis départ de Saint-Dizier pour se rendre sur la restitution principale à Arrigny (nécessité d’avoir un véhicule pour se rendre à Arrigny).
EPTB Seine Grands Lacs Avenue Pierre Bérégovoy 52100 Saint Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 26 72 62 80 »}]
Découverte technique et historique du lac avec la visites des 2 ouvrages techniques du Lac du Der. visite lac
OT Lac du Der en Champagne
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