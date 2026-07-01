Visite technique du lac du Der, EPTB Seine Grands Lacs, Saint-Dizier

Informations pratiques

Visite technique du lac du Der 9 septembre et 14 octobre EPTB Seine Grands Lacs Haute-Marne

Gratuit sur inscription. Véhicule indispensable.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-09T14:30:00+02:00 – 2026-09-09T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-14T14:30:00+02:00 – 2026-10-14T16:30:00+02:00

Découverte technique et historique du lac avec la visites des 2 ouvrages techniques du Lac du Der. La visite commence par la prise d’eau en Marne à Saint-Dizier puis départ de Saint-Dizier pour se rendre sur la restitution principale à Arrigny (nécessité d’avoir un véhicule pour se rendre à Arrigny).

EPTB Seine Grands Lacs Avenue Pierre Bérégovoy 52100 Saint Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 26 72 62 80 »}]

Découverte technique et historique du lac avec la visites des 2 ouvrages techniques du Lac du Der. visite lac

OT Lac du Der en Champagne