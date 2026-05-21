Journée Portes Ouvertes Base Aérienne 113 Saint-Dizier
Journée Portes Ouvertes Base Aérienne 113 Saint-Dizier samedi 12 septembre 2026.
Saint-Dizier
Journée Portes Ouvertes Base Aérienne 113
Base aérienne 113 Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-12
Tout public
Le temps d’un week-end venez découvrir la Base aérienne 133 !
Émerveillez-vous devant les démonstrations de la Patrouille de France, d’une équipe de voltige et de tant d’autres !
Vous avez toujours rêver de visiter la soute d’un A400M ou de monter dans le cockpit d’un Rafale ? Ce sera possible à la Porte Ouverte !
Des parcours ludiques pour les enfants seront également sur place ! .
Base aérienne 113 Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Journée Portes Ouvertes Base Aérienne 113 Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
À voir aussi à Saint-Dizier (Haute-Marne)
- Conférence du Jeudi : Du Moyen Âge des faussaires aux fake news du XXIe s., les transformations de l’empire du faux., Salle du conseil, mairie de Saint-Dizier., Saint-Dizier 28 mai 2026
- Récital Musiques Tout en Tendresse Saint-Dizier 31 mai 2026
- Théâtre Le chat Botté Saint-Dizier 31 mai 2026
- Rencontres nationales d’arboriculture 2026 Saint-Dizier 3 juin 2026
- Atelier du Mercredi papatte Saint-Dizier 3 juin 2026