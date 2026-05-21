Saint-Dizier

Journée Portes Ouvertes Base Aérienne 113

Base aérienne 113 Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-12

Tout public

Le temps d’un week-end venez découvrir la Base aérienne 133 !

Émerveillez-vous devant les démonstrations de la Patrouille de France, d’une équipe de voltige et de tant d’autres !

Vous avez toujours rêver de visiter la soute d’un A400M ou de monter dans le cockpit d’un Rafale ? Ce sera possible à la Porte Ouverte !

Des parcours ludiques pour les enfants seront également sur place ! .

Base aérienne 113 Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est

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English :

L’événement Journée Portes Ouvertes Base Aérienne 113 Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne