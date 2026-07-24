Informations pratiques

Saint-Dizier

Soirée d’ouverture de la saison culturelle Tyrex

Les Fuseaux Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Tout public

Pour ouvrir cette saison 2026/2027, venue des 9 coins de la France , La Bande à Tyrex prend possession de la scène des Fuseaux le temps

d’une soirée pour y loger son joyeux chahut, acrobatique et musical. BALLET CYCLISTE ET MUSICAL .

Les Fuseaux Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 40

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English :

L’événement Soirée d’ouverture de la saison culturelle Tyrex Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne