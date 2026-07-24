Soirée d’ouverture de la saison culturelle Tyrex Saint-Dizier
samedi 12 septembre 2026 · Saint-Dizier
Informations pratiques
Saint-Dizier
Soirée d’ouverture de la saison culturelle Tyrex
Les Fuseaux Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Tout public
Pour ouvrir cette saison 2026/2027, venue des 9 coins de la France , La Bande à Tyrex prend possession de la scène des Fuseaux le temps
d’une soirée pour y loger son joyeux chahut, acrobatique et musical. BALLET CYCLISTE ET MUSICAL .
Les Fuseaux Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 40
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English :
L’événement Soirée d’ouverture de la saison culturelle Tyrex Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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