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AGENDA · Saint-Dizier

Soirée d’ouverture de la saison culturelle Tyrex Saint-Dizier

samedi 12 septembre 2026 · Saint-Dizier

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Adresse
Les Fuseaux
Ville
52100 Saint-Dizier
Département
Haute-Marne
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Saint-Dizier

Soirée d’ouverture de la saison culturelle Tyrex

Les Fuseaux Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Tout public
Pour ouvrir cette saison 2026/2027, venue des 9 coins de la France , La Bande à Tyrex prend possession de la scène des Fuseaux le temps
d’une soirée pour y loger son joyeux chahut, acrobatique et musical. BALLET CYCLISTE ET MUSICAL   .

Les Fuseaux Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 40 

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English :

L’événement Soirée d’ouverture de la saison culturelle Tyrex Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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