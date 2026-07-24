Journées du Patrimoine Ils ont fait Saint-Dizier portraits d’ouvriers(ères) Saint-Dizier
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Dizier
Informations pratiques
Saint-Dizier
Journées du Patrimoine Ils ont fait Saint-Dizier portraits d’ouvriers(ères)
Théâtre de Saint-Dizier Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Tout public
Les Archives vous proposent de découvrir l’exposition intitulée Ils ont fait Saint-Dizier portraits d’ouvriers(ères) . À travers des clichés inédits, cette rétrospective photographique mettra en lumière les hommes et les femmes qui ont construit les bâtiments les plus emblématiques de la ville, ainsi que les ouvriers(ères) qui, au sein des usines et ateliers bragards, ont permis de faire vivre et briller notre ville. .
Théâtre de Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 31
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English :
L’événement Journées du Patrimoine Ils ont fait Saint-Dizier portraits d’ouvriers(ères) Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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