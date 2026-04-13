À la rencontre des animaux du jardin, Citadelle de Besançon, Besançon

À la rencontre des animaux du jardin 6 et 7 juin Citadelle de Besançon Doubs

Rendez-vous au jardin Vauban de la Citadelle de Besançon | En continu | Sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Insectes discrets, oiseaux familiers ou mammifères parfois méconnus : le jardin est un véritable refuge pour de nombreuses espèces. À travers des temps d’observation et d’échange, les participants seront amenés à découvrir la faune peuplant les jardins de la Citadelle de Besançon, pour porter un regard attentif sur cette biodiversité de proximité et mieux comprendre les liens qui unissent ces animaux à leur environnement.

Un médiateur du Muséum d’Histoire Naturelle de Besançon sera présent.

Citadelle de Besançon 99 rue des Fusillés, 25000 Besançon Besançon 25000 Citadelle Doubs Bourgogne-Franche-Comté 03 81 87 83 33 http://citadelle.com Chef d’œuvre de Vauban inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO, la Citadelle de Besançon est considérée comme l’une des plus belles citadelles de France. Elle surplombe de plus de 100 mètres la vieille ville de la capitale comtoise et offre, depuis ses remparts, des panoramas à couper le souffle. La Citadelle abrite aujourd’hui sur 11 hectares, 3 musées de France : le musée comtois, le muséum (naturalium, insectarium, noctarium, aquarium, jardin zoologique et petite ferme) et le musée de la Résistance et de la Déportation. Leur point commun : être ambassadeurs des valeurs et idéaux portés par l’UNESCO. Premier site culturel et touristique du Centre Est de la France, la Citadelle tient sa promesse : celle d’un patrimoine vivant fort en émotions. Plus qu’un lieu, une expérience, la Citadelle offre une programmation riche et variée tout au long de l’année à découvrir sur citadelle.com Un parking est disponible | Vous pouvez accéder à la Citadelle en bus et à pied.

Insectes discrets, oiseaux familiers ou mammifères parfois méconnus : le jardin est un véritable refuge pour de nombreuses espèces. À travers des temps d’observation et d’échange, les participants à …

© Yoan Jeudy