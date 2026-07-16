À la rencontre des « Artisans de la Renaissance », Château-musée Henri IV, Nérac

Informations pratiques

À la rencontre des « Artisans de la Renaissance » 19 et 20 septembre Château-musée Henri IV Lot-et-Garonne

Tout public, sans réservation (dans la limite des places disponibles). Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Sur le parvis du château, partez à la rencontre des « Artisans de la Renaissance » et découvrez plusieurs savoir-faire anciens à travers des démonstrations et des initiations accessibles à tous.

Avec La Forge de l’Osencame, petits et grands pourront s’initier au travail du métal, forger un clou médiéval et repartir avec leur création.

La Trace du geste proposera des démonstrations de boissellerie et de tour à perche. Les participants pourront fabriquer une épée en bois ou une baguette magique à emporter.

Avec l’association Compaas, chacun pourra découvrir les gestes de la taille de pierre et sculpter un bas-relief parmi une large sélection de motifs.

Enfin, la Garde de la Salamandre initiera le public aux bases de l’escrime de la Renaissance. Une expérience immersive pour révéler ses talents d’épéiste.

Château-musée Henri IV 11 Rue Henri IV, 47600 Nérac, France Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0553652111 https://www.chateau-nerac.fr À la Révolution, le château se composait de quatre corps formant quadrilatère, avec cour centrale. Un pont-levis reliait le château à la ville, tandis qu’un pont en maçonnerie permettait l’accès au parc. Seule l’aile gauche subsiste aujourd’hui, avec galerie d’arceaux surbaissés et chapiteaux ornés d’hommes et d’animaux. La construction de cette aile pourrait être due à Charles II d’Albret.

Visites libres, visites guidées et animations gratuites : initiations à la taille de pierre, à la forge et à la boissellerie.

@ Ministère de la Culture