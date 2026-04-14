Contes au Chateau Henry IV à Nérac, nerac, Nérac

Contes au Chateau Henry IV à Nérac Mardi 11 août, 09h00 nerac Lot-et-Garonne

inscription payante au chateau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-11T09:00:00+02:00 – 2026-08-11T12:00:00+02:00

Fin : 2026-08-11T09:00:00+02:00 – 2026-08-11T12:00:00+02:00

Rdv au chateau Henry IV à Nérac pour découvrir des histoires chevalresque ou rocambolesque !

trois temps de racontées :

pour les bébés 0-2 ans à

pour les 3-5 ans

et pour les 6-12 ans

nerac nerac Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Trois spectacle de conte des plus petits aux plus grands conte chateau nerac