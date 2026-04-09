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Mardis So Gascogne Marché gourmand et convivial # 7 Parc de la Garenne Nérac Nérac

Mardis So Gascogne Marché gourmand et convivial # 7 Parc de la Garenne Nérac Nérac

Mardis So Gascogne Marché gourmand et convivial # 7 Parc de la Garenne Nérac Nérac mardi 11 août 2026.

Lieu : Parc de la Garenne Nérac

Adresse : Avenue de Lattre de Tassigny

Ville : 47600 Nérac

Département : Lot-et-Garonne

Début : mardi 11 août 2026

Fin : mardi 11 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Nérac

Mardis So Gascogne Marché gourmand et convivial # 7

Parc de la Garenne Nérac Avenue de Lattre de Tassigny Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 19:00:00
fin : 2026-08-11 00:00:00

Date(s) :
2026-08-11

Durant tout l’été, les marchés gourmands animent le coeur de la cité d’Henri IV chaque mardi soir.
Dès 19h > Restauration marché de producteurs. Apportez verre et couverts !
Buvette de Nérac Albret Judo
20h30 > Concert CALZA (Latino festif)
Un voyage au cœur de l’Homme, au cœur de l’âme ! Des plaines africaines aux plages de l’Andalousie, des montagnes réunionnaises aux forêts gasconnes, des rues de Cuba aux souks de Marrakech… Plus qu’un concert, c’est une invitation à la rencontre et au partage. C’est une multitude de goûts, une harmonie de senteurs, un mélange de cultures au service de la joie !   .

Parc de la Garenne Nérac Avenue de Lattre de Tassigny Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 63 53  communication@ville-nerac.fr

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English : Mardis So Gascogne Marché gourmand et convivial # 7

L’événement Mardis So Gascogne Marché gourmand et convivial # 7 Nérac a été mis à jour le 2026-04-09 par OT de l’Albret

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