A la rencontre des associations Rond point de l’hôtel de ville Martigues

Martigues

A la rencontre des associations

Lundi 5 octobre 2026 de 10h à 18h. Rond point de l’hôtel de ville La Halle de Martigues Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-05 10:00:00

fin : 2026-10-05 18:00:00

Date(s) :

2026-10-05

Lors de la rentrée, il est coutume de choisir une association pour l’année. Culturelle, sportives ou créatives, venez à la rencontre des associations martégales pour trouver celle qui vous plaira.Familles

Martigues a le plaisir d’accueillir, au cours d’une journée de débats, d’échanges et de réflexion, les nombreuses associations que compte la ville.

Spectacles et démonstrations sont au programme.

La grande Journée des Associations à Martigues, Le rendez-vous de la rentrée à ne pas manquer !

Ce jour là, la Halle devient le cœur battant de la vie associative locale. Venez rencontrer les associations de Martigues dans une ambiance chaleureuse, festive et familiale. Que vous soyez à la recherche d’une activité pour vous ou vos enfants, d’un engagement bénévole ou simplement curieux, cette journée est faite pour vous !



Culture, sport, environnement, solidarité, loisirs créatifs, éducation, patrimoine, santé, jeunesse… Toutes les thématiques sont représentées.

Cette journée est l’occasion idéale pour

Découvrir la richesse et la diversité des associations martégales.

Échanger directement avec les bénévoles et responsables associatifs.

Trouver l’activité qui vous correspond pour l’année à venir.

Vous inscrire ou vous impliquer dans un projet collectif. .

Rond point de l’hôtel de ville La Halle de Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 10 82 99 vie-associative@ville-martigues.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

At the start of the academic year, it’s customary to choose an association for the year. Whether you’re interested in culture, sports, or creative pursuits, come and meet the associations in Martigues to find the one that suits you best.

L’événement A la rencontre des associations Martigues a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de Martigues