Narbonne

À LA RENVERSE

2 Avenue Maître Hubert Mouly Narbonne Aude

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 19:10:00

Date(s) :

2026-05-23

Céder aux chants de sirènes ou bien rester par fidélité ?

Sardine et Gabriel sont d’inséparables amoureux. Mais à peine sortis de l’adolescence, leurs chemins pourraient s’éloigner. Elle rêve de prendre la mer, d’aventures et d’Amérique. Lui souhaite demeurer au bord des vagues qui vont et viennent, devant toute la beauté du monde. Un soir, assis sur un banc, tous deux partagent leurs désirs d’avenir.

Cette valse entre deux êtres est adaptée dans une mise en scène bi-frontale. Les spectateurs sont installés sur des gradins de part et d’autre d’un ponton.

Nos deux jeunes adultes affrontent la réalité. Ils se cherchent, se courent après, toujours à la renverse l’un de l’autre, mais jamais séparés.

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2 Avenue Maître Hubert Mouly Narbonne 11100 Aude Occitanie +33 4 68 90 90 20

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English :

Should they give in to the sirens’ songs, or stay for fidelity’s sake?

Sardine and Gabriel are inseparable lovers. But just out of their teens, their paths could be drifting apart. She dreams of going to sea, of adventure and America. He wants to stay at the edge of the waves, which come and go, in front of all the beauty of the world. One evening, sitting on a bench, they share their desires for the future.

This waltz between two beings has been adapted for a bi-frontal staging. The audience is seated on bleachers on either side of a pontoon.

Our two young adults face reality. They search for each other, chase after each other, always on each other?s heels, but never apart.

L’événement À LA RENVERSE Narbonne a été mis à jour le 2026-04-27 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Côte du Midi