Danse Renaissance française et italienne (XVe et XVIe siècles), Palais-musée des Archevêques de Narbonne, Narbonne

Danse Renaissance française et italienne (XVe et XVIe siècles) Samedi 23 mai, 19h00 Palais-musée des Archevêques de Narbonne Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

HISTOIRE VIVANTE

Danse Renaissance française et italienne (XVe et XVIe siècles)

Avec Danses de Cour Royale

Cette association à but culturel prévoit l’étude et la pratique des danses de la fin du Moyen Âge, de la Renaissance française et de la Renaissance italienne XVe et XVIe siècle, contredanses de Playford et des danses de bal Napoléon III.

De 19h à 23h

Plongez au coeur de la Renaissance française et italienne le temps d’une soirée exceptionnelle ! La troupe Danse de Cour Royale vous invite à découvrir les costumes et danses d’autrefois qui vous transporteront dans les cours européennes des XVe et XVIe siècles au travers de démonstrations et chorégraphies. Laissez-vous guider pour partager un moment convivial et ensuite… ce sera à vous d’entrer dans la danse !

Palais-Musée des Archevêques, salle des Consuls

Palais-musée des Archevêques de Narbonne Place de l’Hotel de Ville, 11100 Narbonne, France Narbonne 11100 Aude Occitanie 0468903055 https://webmuseo.com/ws/musees-narbonne/app/collection/expo/1 https://www.facebook.com/palaisnarbonne/ Le musée comprenait dès l’origine une section de beaux-arts et une section d’archéologie. Il présente des collections archéologiques et d’arts, s’échelonnant de la Préhistoire jusqu’au XXe siècle. La visite du Palais Vieux donne accès à des salles qui ont conservé un décor exceptionnel (chapelle de la Madeleine et salle du plafond peint). Elles abritent une remarquable collection d’archéologie (muséographie en cours de restructuration). La visite du Palais Neuf, aménagé entre le XIVe et XIXe siècles, permet la découverte de la salle des Synodes (en visite commentée uniquement) et des anciens appartements des archevêques. Le parcours d’art propose une belle collection de faïences des XVIIe et XVIIIe siècles, des peintures des écoles européennes du XVIe au XIXe siècles, du mobilier et une importante section de peintures orientalistes. Les espaces et décors sont eux-mêmes fastueux et méritent le détour : plafonds peints de la salle des Audiences (1634), de la chambre du roi (1632) et de la grande galerie (1851), ou encore la salle à manger des archevêques (XVIIIe siècle) et dont décor de gypseries. Le Palais des Archevêques se situe dans le centre historique. La Maison natale de Charles Trenet se trouve quant à elle à 10 minutes à pied du centre-ville. Se rendre au Palais-Musée : En bus (réseau Citibus du Grand Narbonne) : Arrêt « Les Halles », lignes A, B, C, D et E Arrêt « Jean Jaurès », lignes A, B, C, D et E Plus d’informations sur le site internet de Citibus https://www.citibus.fr/ Avec la Citadine, navette gratuite du lundi au samedi (réseau Citibus du Grand Narbonne) : Citadine 1, arrêts « Cathédrale », « Hôtel de Ville » ou « Les Halles » Citadine 2, arrêt « Les Halles » Plus d’informations sur le site internet du Grand Narbonne https://www.legrandnarbonne.com/vivre-au-quotidien/se-deplacer/en-bus/les-citadines En voiture : Situé dans une zone piétonne dans le coeur de ville, plusieurs parkings payants se trouvent à proximité du Palais-Musée des Archevêques en plus des places de stationnement : Parking Narbonne Cathédrale, Parking de Bourg, Parking Narbo […]

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