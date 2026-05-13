Les visites commentées et visites « flash » pour en apprendre plus sur le Palais-Musée et ses collections, Palais-musée des Archevêques de Narbonne, Narbonne

Les visites commentées et visites « flash » pour en apprendre plus sur le Palais-Musée et ses collections Samedi 23 mai, 19h00 Palais-musée des Archevêques de Narbonne Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Les visites commentées et visites « flash » pour en apprendre plus sur le Palais-Musée et ses collections

19h Ulysse dans le palais d’Alcinoüs, par Louis Jean-François Lagrenée (1725-1805), l’un des maîtres de la peinture néo-classique

⚡ Visite flash (30 minutes environ)

Rendez-vous au parcours d’Art, dans la Grande galerie

19h30 Destins tragiques dans les collections du Palais-Musée

️ Visite-découverte (1h environ)

Rendez-vous à l’accueil du parcours d’Art, salle des Gardes

19h30 La Casbah de Tinghir

⚡ Visite flash (30 minutes environ)

Rendez-vous au parcours d’Art, dans la seconde salle Orientaliste

20h et 21h30 Le palais Neuf des Archevêques

️ Visite commentée (1h15 environ)

Rendez-vous dans la salle des Consuls

20h30 La chambre du Roi

⚡ Visite flash (30 minutes environ)

Rendez-vous au parcours d’Art, dans la chambre du Roi

21h Focus sur une oeuvre MNR (Musées Nationnaux Récupération)

⚡ Visite flash (30 minutes environ)

Rendez-vous au parcours d’Art, dans la Grande galerie

21h Les tapisseries de la salle des Synodes

⚡ Visite flash (30 minutes environ)

Rendez-vous dans la salle des Synodes

22h Jésus et la samaritaine

⚡ Visite flash (30 minutes environ)

Rendez-vous au parcours d’Art, dans le grand Salon

22h30 La salle à manger

⚡ Visite flash (30 minutes environ)

Rendez-vous au parcours d’Art, dans la salle à manger

Palais-musée des Archevêques de Narbonne Place de l’Hotel de Ville, 11100 Narbonne, France Narbonne 11100 Aude Occitanie 0468903055 https://webmuseo.com/ws/musees-narbonne/app/collection/expo/1 https://www.facebook.com/palaisnarbonne/ Le musée comprenait dès l’origine une section de beaux-arts et une section d’archéologie. Il présente des collections archéologiques et d’arts, s’échelonnant de la Préhistoire jusqu’au XXe siècle. La visite du Palais Vieux donne accès à des salles qui ont conservé un décor exceptionnel (chapelle de la Madeleine et salle du plafond peint). Elles abritent une remarquable collection d’archéologie (muséographie en cours de restructuration). La visite du Palais Neuf, aménagé entre le XIVe et XIXe siècles, permet la découverte de la salle des Synodes (en visite commentée uniquement) et des anciens appartements des archevêques. Le parcours d’art propose une belle collection de faïences des XVIIe et XVIIIe siècles, des peintures des écoles européennes du XVIe au XIXe siècles, du mobilier et une importante section de peintures orientalistes. Les espaces et décors sont eux-mêmes fastueux et méritent le détour : plafonds peints de la salle des Audiences (1634), de la chambre du roi (1632) et de la grande galerie (1851), ou encore la salle à manger des archevêques (XVIIIe siècle) et dont décor de gypseries. Le Palais des Archevêques se situe dans le centre historique. La Maison natale de Charles Trenet se trouve quant à elle à 10 minutes à pied du centre-ville. Se rendre au Palais-Musée : En bus (réseau Citibus du Grand Narbonne) : Arrêt « Les Halles », lignes A, B, C, D et E Arrêt « Jean Jaurès », lignes A, B, C, D et E Plus d’informations sur le site internet de Citibus https://www.citibus.fr/ Avec la Citadine, navette gratuite du lundi au samedi (réseau Citibus du Grand Narbonne) : Citadine 1, arrêts « Cathédrale », « Hôtel de Ville » ou « Les Halles » Citadine 2, arrêt « Les Halles » Plus d’informations sur le site internet du Grand Narbonne https://www.legrandnarbonne.com/vivre-au-quotidien/se-deplacer/en-bus/les-citadines En voiture : Situé dans une zone piétonne dans le coeur de ville, plusieurs parkings payants se trouvent à proximité du Palais-Musée des Archevêques en plus des places de stationnement : Parking Narbonne Cathédrale, Parking de Bourg, Parking Narbo […]

Les visites commentées et visites « flash » pour en apprendre plus sur le Palais-Musée et ses collections

© Catherine LAUTHELIN